Лунный посевной календарь на март 2023 года: точные даты, что и когда лучше сеять

С приходом весны садоводы и огородники уже начинают активно готовиться к новому сезону. Работы много как дома, так и в теплицах, поэтому нужно заранее все спланировать. ТСН.ua подготовил для вас лунный посевной календарь на март 2023 года.

Чтобы подобрать благоприятные и неблагоприятные дни для высева, высадки и других работ, рекомендуется ориентироваться на фазы луны.

Лунный посевной календарь на март 2023 года

В марте 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для посева рассады будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Благоприятные и неблагоприятные дни для рассады — лунный посевной календарь на март 2023 / Фото: ТСН.ua

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Месячные фазы на март 2023 года

В марте 2023 года Луна будет такой:

растущая Луна от 1 до 6 марта и от 23 до 31 марта;

полнолуние приходится на 7 марта;

щербатая Луна от 8 до 21 марта;

новолуние будет 22 марта.

Посевной календарь на март 2023 года.

Месячный посевной календарь на март 2023 года по дням / Фото: pixabay.com

1-3 марта 2023 года

В эти дни лучше всего заняться посадкой таких культур:

помидоры;

перец;

баклажаны;

огурцы;

белокочанная, савойская капуста, кольраби или брокколи;

картофель (в южных регионах);

однолетние цветы.

4-5 марта 2023 года

Для посевных работ эти дни 2023 года считаются неблагоприятными, поэтому лучше заняться рыхлением почвы, обрезкой деревьев. Можете посеять в теплице фенхель, салат, базилик.

6 марта 2023 года

Посев декоративных растений — лучшее дело, которым можно заняться в этот день. Также можно их подкармливать, поливать, обрабатывать разными средствами от вредителей или болезней.

7 марта 2023 года

Не рекомендуется заниматься растениями во время полнолуния.

8-17 марта 2023 года

Эти дни очень благоприятны для садоводства, поэтому специалисты советуют заняться:

высадкой однолетних и многолетних цветов, декоративных растений;

уходом за тепличными и домашними растениями;

посевом огурцов, капусты, спаржи, сельдерея, болгарского перца, лука-порей, раннего редиса;

обрезка, подкормка, прививка, обработка органическими удобрениями деревьев, рыхление почвы в саду и на огороде.

18-23 марта 2023 года

На новую Луну заниматься садоводством и огородничеством не стоит. Однако можете делать простейшие процедуры, чтобы не тратить времени: пропалывать, возделывать растения от вредителей, окучивать рассаду).

24-30 марта 2023 года

В эти дни можете выполнять любую работу, кроме опрыскивания растений химикатами. Они благоприятны для посадки помидоров, зелени, баклажанов, различных видов капусты, огурцов, болгарского перца, гороха, фасоли и однолетних цветов. Можете производить и санитарные работы в своем саду. В частности, вносить минеральные удобрения, обрезать или прививать деревья.

31 марта 2023 года

С растениями в этот день лучше не работать слишком активно. Разрешается подготовить грядки к предстоящей высадке, а также привести огород в порядок.

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