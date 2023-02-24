Лунный посевной календарь на март 2023 года: точные даты, что и когда лучше сеять

С приходом весны садоводы и огородники уже начинают активно готовиться к новому сезону. Работы много как дома, так и в теплицах, поэтому нужно заранее все спланировать. ТСН.ua подготовил для вас лунный посевной календарь на март 2023 года.
Чтобы подобрать благоприятные и неблагоприятные дни для высева, высадки и других работ, рекомендуется ориентироваться на фазы луны.
Лунный посевной календарь на март 2023 года
В марте 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для посева рассады будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):
Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.
Месячные фазы на март 2023 года
В марте 2023 года Луна будет такой:
- растущая Луна от 1 до 6 марта и от 23 до 31 марта;
- полнолуние приходится на 7 марта;
- щербатая Луна от 8 до 21 марта;
- новолуние будет 22 марта.
Посевной календарь на март 2023 года.
1-3 марта 2023 года
В эти дни лучше всего заняться посадкой таких культур:
- помидоры;
- перец;
- баклажаны;
- огурцы;
- белокочанная, савойская капуста, кольраби или брокколи;
- картофель (в южных регионах);
- однолетние цветы.
4-5 марта 2023 года
Для посевных работ эти дни 2023 года считаются неблагоприятными, поэтому лучше заняться рыхлением почвы, обрезкой деревьев. Можете посеять в теплице фенхель, салат, базилик.
6 марта 2023 года
Посев декоративных растений — лучшее дело, которым можно заняться в этот день. Также можно их подкармливать, поливать, обрабатывать разными средствами от вредителей или болезней.
7 марта 2023 года
Не рекомендуется заниматься растениями во время полнолуния.
8-17 марта 2023 года
Эти дни очень благоприятны для садоводства, поэтому специалисты советуют заняться:
- высадкой однолетних и многолетних цветов, декоративных растений;
- уходом за тепличными и домашними растениями;
- посевом огурцов, капусты, спаржи, сельдерея, болгарского перца, лука-порей, раннего редиса;
- обрезка, подкормка, прививка, обработка органическими удобрениями деревьев, рыхление почвы в саду и на огороде.
18-23 марта 2023 года
На новую Луну заниматься садоводством и огородничеством не стоит. Однако можете делать простейшие процедуры, чтобы не тратить времени: пропалывать, возделывать растения от вредителей, окучивать рассаду).
24-30 марта 2023 года
В эти дни можете выполнять любую работу, кроме опрыскивания растений химикатами. Они благоприятны для посадки помидоров, зелени, баклажанов, различных видов капусты, огурцов, болгарского перца, гороха, фасоли и однолетних цветов. Можете производить и санитарные работы в своем саду. В частности, вносить минеральные удобрения, обрезать или прививать деревья.
31 марта 2023 года
С растениями в этот день лучше не работать слишком активно. Разрешается подготовить грядки к предстоящей высадке, а также привести огород в порядок.
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