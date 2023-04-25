Лунный посевной календарь на май 2023 года: что садить и сеять в саду и огороде

Лунный посевной календарь подскажет, что и когда нужно сажать в саду и огороде в последний весенний месяц. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Именно в мае у владельцев огородов и клумб появляется очень много дел и забот. В этот период можно высевать и высаживать практически все известные культуры. К примеру, именно в мае сеют клубнику и овощи, высаживают на клумбу цветы, а в саду саженцы плодовых деревьев. Также это отличное время для подпитки и поливки участка, борьбы с вредителями и болезнями.

Урожайность и здоровье растений зависит не только от правильного ухода, но и фазы Луны. Поэтому важно следить за лунным посевным календарем на май 2023, чтобы точно знать, когда и какую работу на участке можно выполнять.

Посевной календарь на май 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в мае 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для высева рассады будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Лунный посевной календарь на май 2023 года / Фото: ТСН.ua

Чтобы культуры хорошо прижились, их рекомендовано сажать в самые удачные для конкретного растения дни. Для разных культур наиболее урожайными днями в мае 2023 будут:

лук и чеснок — 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая;

— 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая; помидоры — 23, 24 мая;

— 23, 24 мая; укроп, петрушка и другая зелень — 3, 4, 14, 15, 30, 31 мая;

— 3, 4, 14, 15, 30, 31 мая; морковь — 6, 7, 14, 15 мая;

— 6, 7, 14, 15 мая; свекла — 6, 7, 14, 15 мая;

— 6, 7, 14, 15 мая; капуста — 2, 14, 21, 24, 30 мая;

— 2, 14, 21, 24, 30 мая; баклажаны, перец — 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая;

— 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая; кабачки, тыква – 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая;

– 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая; картофель — 10, 11, 14, 15 мая;

— 10, 11, 14, 15 мая; однолетние цветы — 1-4, 28-31 мая;

— 1-4, 28-31 мая; клубника, виноград — 6, 7, 20-24 мая;

— 6, 7, 20-24 мая; многолетние цветы — 1-4, 28-31 мая;

— 1-4, 28-31 мая; плодовые деревья – 3, 4, 30, 31 мая.

Лунный посевной календарь на май 2023 года: что делать по дням

1-3 мая. Можно высевать любую зелень, мангольд, чеснок, огурцы, бобовые культуры, рассаду капусты. Также это благоприятные дни для прореживания лестницы, борьбы с вредителями, пропалки сорняков. Можно сажать и любые цветы, в том числе розы. Разрешаются обильные поливки и подкормки, а вот обрабатывать ядохимикатами лучше в другие дни.

4-6 мая. Дни полнолуния.

7-8 мая. Хороший период для высадки луковичных цветов. В саду можете заняться высадкой клубники, саженцев плодовых деревьев, жасмина, жимолости. Можно также полоть и удобрять, заниматься побелкой деревьев. А вот обрезать ветки и корни не стоит, поскольку раны будут долго заживать.

9-12 мая. Можете заниматься посевом редиса, сажать картофель, свеклу и морковь для зимнего хранения. На клумбе в этот период высаживаются многолетние и вечнозеленые растения, сеется зеленое ограждение и газон. Разрешается проводить санитарную обрезку деревьев, бороться с вредителями и болезнями, обильно поливать и подкармливать. А вот работать с корнями не стоит.

13-15 мая. Можете поливать и подкармливать растения, но умеренно. В саду разрешено высаживать ягодные кусты (смородину, ежевику, малину, крыжовник). А вот вносить минеральные удобрения и обрезать растения лучше в другое время.

16-17 мая. Считаются не слишком урожайными днями. Поэтому можете заняться обрезкой сухих и больных ветвей, прививкой, перекапыванием и рыхлением почвы, борьбой с вредителями и болезнями. Поливать и подкармливать растения, пересаживать и пикировать их в этот период не следует.

18-20 мая. Дни новолуния.

21-24 мая. Хорошо подходят для высадки растений с длинным стеблем (например, тыква, горох, арбуз, дыня). В целом, это благоприятные дни для любых культур. Можете пасинковать, обрезать ветки, прививать растения, белить деревья. Но не стоит пересаживать луковичные растения.

25-26 мая. Считаются не слишком урожайными днями. Но можно заняться высадкой лекарственных растений, пряностей, кабачков или тыквы. Перекапывайте и рыхлите землю в этот период, можете отрезать усы клубники, проводить санитарную обрезку веток. Подкормки, полив, пасынкование, проращивание и замачивание семян лучше перенести.

27-29 мая. Высевайте все виды перца, картофеля, зелени, редиса. А вот в садике можно сажать только декоративные деревья (жасмин, сирень). Разрешено пасынкование томатов, формирование плетей огурцов, удаление лишних ветвей и опрыскивание деревьев от вредителей.

30-31 мая. Сажайте картофель, бобовые, все виды капусты, редис, помидоры, огурцы. Хорошо пересаживать многолетние растения, особенно розы. Можете сажать в саду ежевику, малину, смородину. Разрешено подкармливать растения, разрыхлять, пикировать, обильно поливать, прищипывать и прореживать ряды. А вот вносить минеральные удобрения и возделывать ядохимикатами растения не стоит.

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