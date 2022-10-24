Лунный посевной календарь на ноябрь 2022: чем заняться в саду и на огороде

В последний месяц осени погода уже отличается устоявшимися заморозками и низкой температурой. Но все еще можно работать на огороде и в саду. Не забыть об основных работах поможет посевной календарь в ноябре 2022 года. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Что делать в саду и на огороде в ноябре

Для цветоводов и огородников последний месяц осени сезон еще далёк до завершения. В первую очередь, в саду нужно выкопать луковичные цветы и убрать их на зиму.

В теплицах уже подрастает молодой посадочный материал. А еще в ноябре не поздно высаживать в огороде и в саду некоторые декоративные растения на зиму. К примеру, можно засеять грядки петрушкой и морковью, а затем накрыть их пленкой, чтобы защитить от выпадения снега.

Не забывайте про осеннюю пропалку огорода, чтобы значительно уменьшить количество сорняков весной.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2022: таблица

Лунный посевной календарь на ноябрь 2022 года: благоприятные (зеленым), неблагоприятные (красным) и нейтральные (серым) дни для посева / Фото: ТСН.ua

1-2 ноября (Луна растет) – медленно из сада работы перемещаются в подвал и теплицу, чтобы проконтролировать хранение овощей и фруктов. Можно высаживать быстрорастущие домашние растения дома или теплицы. Производится выгонка лука на перо, а также прививаются плодовые культуры. В садах обрезаются деревья и кустарники, происходит пикирование рассады.

(Луна растет) – медленно из сада работы перемещаются в подвал и теплицу, чтобы проконтролировать хранение овощей и фруктов. Можно высаживать быстрорастущие домашние растения дома или теплицы. Производится выгонка лука на перо, а также прививаются плодовые культуры. В садах обрезаются деревья и кустарники, происходит пикирование рассады. 3 ноября (Луна растет) – в этот день лучше обработать садовый инвентарь: почистить его и упорядочить. Можно начинать высаживать в домашних условиях зеленые культуры.

(Луна растет) – в этот день лучше обработать садовый инвентарь: почистить его и упорядочить. Можно начинать высаживать в домашних условиях зеленые культуры. 4 ноября (Луна полная) – работой лучше не нагружаться. Можно заняться прореживанием лестницы и разрыхлить почву.

(Луна полная) – работой лучше не нагружаться. Можно заняться прореживанием лестницы и разрыхлить почву. 5 ноября (Луна спадает) – это благоприятный день для высева подзимых корнеплодных культур. Также можно квасить капусту. Если есть время, можно заняться обрезкой виноградной лозы и формированием кустов и деревьев.

(Луна спадает) – это благоприятный день для высева подзимых корнеплодных культур. Также можно квасить капусту. Если есть время, можно заняться обрезкой виноградной лозы и формированием кустов и деревьев. 6-7 ноября (Луна спадает) — удачные дни, чтобы избавиться от земляной корки, обработать домашние растения от грибков и вредителей, укрыть розы на зиму, обрезать виноградную лозу и заготовить черенки.

(Луна спадает) — удачные дни, чтобы избавиться от земляной корки, обработать домашние растения от грибков и вредителей, укрыть розы на зиму, обрезать виноградную лозу и заготовить черенки. 8-9 ноября (Луна спадает) – удачный период для подзимнего высева корнеплодов. Также следует подкормить и полить комнатные растения, сделать обрезку при необходимости.

(Луна спадает) – удачный период для подзимнего высева корнеплодов. Также следует подкормить и полить комнатные растения, сделать обрезку при необходимости. 10-11 ноября (Луна спадает) – в эти дни можно рыхлить землю, а также возделывать от вредителей растения. Можете пересаживать комнатные растения с мощной корневой системой в более просторные горшки. Также в эти дни хорошо квасить капусту,

(Луна спадает) – в эти дни можно рыхлить землю, а также возделывать от вредителей растения. Можете пересаживать комнатные растения с мощной корневой системой в более просторные горшки. Также в эти дни хорошо квасить капусту, 12-13 ноября (Луна спадает) – лучше не планировать много дел. Можно вносить удобрения в грунт для перекапывания, пропалывать и заниматься мелкими работами в саду.

(Луна спадает) – лучше не планировать много дел. Можно вносить удобрения в грунт для перекапывания, пропалывать и заниматься мелкими работами в саду. 14-15 ноября (Луна спадает) – в эти дни обрезка будет способствовать хорошему росту растений. Также следует вносить удобрения и перекапывать.

(Луна спадает) – в эти дни обрезка будет способствовать хорошему росту растений. Также следует вносить удобрения и перекапывать. 16-17 ноября (Луна спадает) – если до этого вы еще не вносили удобрения для перекапывания, стоит это сделать. Можно также пропалывать сорняки и возделывать сад от вредителей.

(Луна спадает) – если до этого вы еще не вносили удобрения для перекапывания, стоит это сделать. Можно также пропалывать сорняки и возделывать сад от вредителей. 18 ноября (Молодая Луна) – лучше всего подготовить к зиме сад: укрыть неморозостойкие растения, спрятать ненужный садовый инвентарь.

(Молодая Луна) – лучше всего подготовить к зиме сад: укрыть неморозостойкие растения, спрятать ненужный садовый инвентарь. 19-20 ноября (Луна растет) – стоит заняться домашним садоводством: замульчировать и разрыхлить в горшках почву. Также можно высеять пасленовые культуры, опрыскать влаголюбивые растения и подсветить семена и рассаду люминесцентными лампами.

(Луна растет) – стоит заняться домашним садоводством: замульчировать и разрыхлить в горшках почву. Также можно высеять пасленовые культуры, опрыскать влаголюбивые растения и подсветить семена и рассаду люминесцентными лампами. 21-23 ноября (Луна растет) – эти дни благоприятны для высадки лука на выгонку, замачивания семян и возделывания комнатных растений от вредителей и болезней. Также при желании можно высеять пряно-ароматические культуры (укроп, шнит-лук, эстрагон, тмин, фенхель, кориандр).

(Луна растет) – эти дни благоприятны для высадки лука на выгонку, замачивания семян и возделывания комнатных растений от вредителей и болезней. Также при желании можно высеять пряно-ароматические культуры (укроп, шнит-лук, эстрагон, тмин, фенхель, кориандр). 24-25 ноября (Луна растет) – в эти дни следует заняться хозяйственной работой на участке и подготовить ее к зиме. Семена и удобрения закупаются, проверяется исправность садового инвентаря.

(Луна растет) – в эти дни следует заняться хозяйственной работой на участке и подготовить ее к зиме. Семена и удобрения закупаются, проверяется исправность садового инвентаря. 26-28 ноября (Луна растет) – благоприятный период для выращивания овощных культур в домашних условиях. Можно подсвечивать рассаду лампами, чтобы она не вытягивалась.

(Луна растет) – благоприятный период для выращивания овощных культур в домашних условиях. Можно подсвечивать рассаду лампами, чтобы она не вытягивалась. 29 ноября (Луна растет) – проверяется урожай в хранилищах, если заморозки очень сильные, ящики утепляются. Можно дальше сеять быстрорастущие растения в теплицах или в домашних условиях (пекинская капуста, лук).

(Луна растет) – проверяется урожай в хранилищах, если заморозки очень сильные, ящики утепляются. Можно дальше сеять быстрорастущие растения в теплицах или в домашних условиях (пекинская капуста, лук). 30 ноября (Луна растет) — проводится разрыхление почвы вокруг пересаженных смородины и крыжовника.

Чем заняться на участке в ноябре

Лунный посевной календарь на ноябрь 2022: таблица / Фото: Pexels

В ноябре нужно оградить растения от холодов. Теплолюбивую клубнику обязательно накрывают мульчей и лапником, виноградную лозу прижимают к земле, а затем присыпают торфом на темную пленку.

Происходит культивирование почвы, оптимальное время которой подскажет посевной календарь на ноябрь 2022 года. Обработку грунта следует выполнять как можно позже. Вокруг кустов и стволов канавки следует присыпать торфом.

Обязательно осмотрите в конце осени урожай на предмет испорченных овощей и фруктов. Их нужно немедленно выбросить. К примеру, в компостную яму.

Также не забудьте продезинфицировать теплицы перед наступлением заморозков. Ведь у них будут расти редис и лук на перо. Когда это лучше делать – странность в посевном календаре на ноябрь.

Очень важно проверить садовый инвентарь и привести его в порядок: избавиться от ржавчины, заострить, отремонтировать, смазать маслом, убрать на зиму.