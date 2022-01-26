Лупил ногами по голове, а девушка снимала: в Луцке школьник жестоко избил другого ученика (видео)

Парень бил школьника ногами по лицу, пока тот лежал на снегу, а другие просто наблюдали.
В Луцке школьник напал на другого ученика и жестоко избил. Подросток повалил на землю парня, избивал его кулаками, а затем ногами по голове и лицу.
Свидетелями избиения были еще несколько школьников, однако никто не разнимал парней. Более того, драку на видео снимала девушка, которая впоследствии и опубликовала его на канале в Telegram.
По данным местных СМИ, жестокая драка произошла на школьном стадионе возле лицея №3 на улице Даргомыжского, 5.
Внимание, видео содержит сцены жестокости, просмотр не рекомендуется несовершеннолетним!
Правоохранители также отметили, что родители избитого парня написали заявление, однако не желают привлекать кого-либо к уголовной ответственности. На родителей другого парня, набросившегося с кулаками, составят протокол по ст. 184 КУоАП.
Также решается вопрос о привлечении к ответственности девушки, распространившей видео в Telegram.
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