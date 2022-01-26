Лупил ногами по голове, а девушка снимала: в Луцке школьник жестоко избил другого ученика (видео)

Парень бил школьника ногами по лицу, пока тот лежал на снегу, а другие просто наблюдали.

В Луцке школьник напал на другого ученика и жестоко избил. Подросток повалил на землю парня, избивал его кулаками, а затем ногами по голове и лицу.

Свидетелями избиения были еще несколько школьников, однако никто не разнимал парней. Более того, драку на видео снимала девушка, которая впоследствии и опубликовала его на канале в Telegram.

По данным местных СМИ, жестокая драка произошла на школьном стадионе возле лицея №3 на улице Даргомыжского, 5.

Внимание, видео содержит сцены жестокости, просмотр не рекомендуется несовершеннолетним!

Сегодня, 26 января, в полиции Волынской области сообщили , что расследуют обстоятельства драки между учениками.

Правоохранители также отметили, что родители избитого парня написали заявление, однако не желают привлекать кого-либо к уголовной ответственности. На родителей другого парня, набросившегося с кулаками, составят протокол по ст. 184 КУоАП.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности девушки, распространившей видео в Telegram.

Читайте также: