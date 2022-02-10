Лупил памятник кулаками и вырывал цветы: под Одессой мужчина отомстил покойной теще за бывшую жену

Лупил памятник кулаками и вырывал цветы: под Одессой мужчина отомстил покойной теще за бывшую жену

Подозреваемый свою вину признал и раскаялся.

В с. Новая Дофиновка Одесского района Одесской области мужчина разбил памятник и вырывал цветы на могиле тещи. На суде он объяснил, что сделал это потому, что был зол на бывшую жену.

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Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда Одесской области (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, мужчина в июне 2021 года пришел на могилу бывшей тещи, которая умерла в 2017 году. Он кулаками демонтировал мраморную стелу надгробного памятника и вырывал цветы.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что был зол на свою бывшую жену, а потому решил отомстить, разрушив могилу ее матери. Он добавил, что уже все восстановил.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.

Напомним, в г. Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области мужчина раскопал могилу и разбил гроб, чтобы увидеть своего бывшего начальника мертвым. За это его приговорили к 2 годам испытательного срока.