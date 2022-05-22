Лупят "Градами" и обстреливают гражданскую инфраструктуру: какая ситуация на Запорожье

Лупят "Градами" и обстреливают гражданскую инфраструктуру: какая ситуация на Запорожье

В Гуляйполе оккупанты били по городу "Градами" и разрушили исторический дом мещан Мелешковых, который находится на Соборной улице.

Российские военные активизировали ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. В частности, в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Любимовка, Успеновка, Приютное, Зеленый Гай. Кроме того, кафиры активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне. Также фиксируется перемещение колонн вражеской военной техники.

Об этом в Telegram-канале сообщает Запорожская ОВА.

Враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

В Гуляйполе оккупанты били по городу "Градами" и разрушили исторический дом мещан Мелешковых, который находится на Соборной улице.

Российские военные не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру Орехова. Враг разрушил школу и дом горисполкома – старое и красивое здание.

20 мая 2022 года в Гуляйполе в результате российских обстрелов в комнате жилого дома горели домашние вещи. Спасатели ГСЧС локализовали пожар.

За селом Веселянка Запорожского района группой разминирования ГСЧС изъята и обезврежена граната ПГ-7М современного производства.

За прошедшие сутки за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 10 человек: 9 мужчин и 1 женщина. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки переданы два человека, которым вручены повестки. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения патрульная полиция составила 2 протокола, транспортные средства изъяты.

За прошедшие сутки «Запорожьеоблэнерго» возобновило энергоснабжение в 290 семей в селах Роботино и Новопрокоповка на территории обслуживания Токмакского районного отделения.

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Также специалисты энергокомпании заживили часть обесточенных абонентов Ореховских электросетей – свет вернули 1047 потребителям.

Из-за обстрелов возникли новые повреждения в Бильмацких сетях, в результате чего были обесточены 500 домов в одном из населенных пунктов Бильмаччины. Проводить аварийно-восстановительные работы здесь, а также по остальным обесточенным территориям из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей бригады энергетиков не имели возможности.

Силы обороны Запорожского края вместе с представителями Движения Сопротивления близ Мелитополя уничтожили радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе российские кафиры раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR. Отмечается, что таким образом захватчики стремятся во временно захваченных населенных пунктах разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские.

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