Луцк атакуют российские дроны

В ночь на 30 августа 2025 года над Луцком и Волынской областью раздались взрывы. Город и регион атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в сообщении в социальных сетях.

В городе, вероятно, работает система противовоздушной обороны. По состоянию на данный момент информации о попадании или пострадавших нет.

Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги и не фиксировать на видео или фото работу сил обороны.