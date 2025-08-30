ТСН в социальных сетях

Украина
707
1 мин

Луцк атакуют российские дроны

В Луцке ночью 30 августа прогремели взрывы во время атаки российских дронов

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 30 августа 2025 года над Луцком и Волынской областью раздались взрывы. Город и регион атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в сообщении в социальных сетях.

В городе, вероятно, работает система противовоздушной обороны. По состоянию на данный момент информации о попадании или пострадавших нет.

Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги и не фиксировать на видео или фото работу сил обороны.

