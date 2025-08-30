- Дата публикации
Луцк атакуют российские дроны
В Луцке ночью 30 августа прогремели взрывы во время атаки российских дронов
В ночь на 30 августа 2025 года над Луцком и Волынской областью раздались взрывы. Город и регион атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в сообщении в социальных сетях.
В городе, вероятно, работает система противовоздушной обороны. По состоянию на данный момент информации о попадании или пострадавших нет.
Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги и не фиксировать на видео или фото работу сил обороны.