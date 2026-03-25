Луцк может остаться без власти: мэр и секретарь горсовета подали в отставку

Игорь Полищук

Городской голова Луцка Игорь Полищук подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Аналогичный документ написал и секретарь городского совета Юрий Беспятко.

Проект решения был обнародован на сайте городского совета накануне сессии, которая запланирована на 25 марта 2026 года.

Основанием для увольнения является личное заявление, а проект предусматривает досрочное прекращение полномочий и освобождение от должности.

Пока окончательного решения нет — его должны принять депутаты во время пленарного заседания 90-й сессии городского совета.

Заседание назначено на 25 марта в 10.00 в зале горсовета.

При увольнении городскому голове предусмотрена выплата денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных отпусков, накопленные за время работы, а также за дополнительные дни отдыха.

В то же время, несмотря на резонанс ситуации, на официальных страницах Игоря Полищука в соцсетях отсутствуют какие-либо объяснения или анонсы относительно возможной отставки.

