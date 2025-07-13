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Луцк приходит в себя от атаки РФ: стало известно, где больше всего пострадали дома (фото)
В результате атаки России 12 июля на Луцк пострадали десятки жилых домов.
12 июля 2025 года Луцк в очередной раз атаковали российские БПЛА и ракеты. В результате атаки больше всего пострадали жилые дома на улицах И.И. Кожедуба, И.В. Огиенко, Киверцовский, Победоносный.
Об этом информирует в сообщении в социальных сетях городской совет Луцка .
В результате атаки был уничтожен частный жилой дом, в отдельных домах от обломков и взрывной волны вылетели окна. В нескольких домах повреждены кровли. Есть несколько поврежденных автомобилей, один автомобиль сгорел.
Сотрудники горсовета осуществили фиксацию всех повреждений. Сформировали бригады, чтобы закрыть окна и крыши. В течение дня работники коммунальных служб убирали обломки и мусор в результате обстрела.
Выезжавший на места чрезвычайных событий городской голова Игорь Полищук рассказал, что по состоянию на данный момент, на улице И. Кожедуба проведено обследование 24 квартир, 16 квартир – по улице Киверцовской и 56 – в районе улиц И. Огиенко, победоносная. Всего обследовано 96 объектов.
Силами жилищно-коммунальных предприятий осуществлены базовые, временные ремонтные работы на поврежденных крышах трех домов по ул. И. Кожедуба и частично на ул. И. Огиенко. Крыши поврежденных восьмиквартирных двухэтажных домов покрыли водонепроницаемым материалом. Кровля одного отремонтирована специальным изолятором. Выполнены работы по затяжке окон пленкой и плитами ДСП: на улице И. Кожедуба – 56 окон, 17 – на улице И. Огиенко.
Частично проведены работы в домах на улице Киверцовской, где от обломков и взрывной волны вылетели окна.
Сегодня работники будут продолжать работу.
Напомним, что в Луцке, а счастье, обошлось без человеческих жертв ни травмированных, ни погибших.
Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
В Черновцах в результате вражеского удара известно о двух погибших.