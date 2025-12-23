Львов без света: жители застревают в лифтах, уменьшено количество электротранспорта на маршрутах

Отключение света

Из-за ударов РФ фиксируют существенное падение напряжения в контактной сети во Львове. Отдельные тяговые подстанции были аварийно выключены, из-за чего на некоторых участках временно исчезло питание и остановился электротранспорт.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

«Львовэлектротранс» вынужденно снял с маршрутов часть трамваев и троллейбусов. Речь идет об ориентировочно 20% подвижного состава по каждому маршруту.

«Напряжения в сети „Львовэлектротранса“ пока недостаточно для полной работы, поэтому около 20% транспорта временно снимаем с линий. Постепенно возобновляем работу подстанций и запускаем движение, но на это нужно время», — сообщил руководитель предприятия Василий Пецух.

Добавляется, что во Леве зафиксировали по меньшей мере 33 обращения о застревании людей в лифтах из-за аварийных отключений электроэнергии.

«Количество обращений растет, поэтому в городе увеличили количество аварийных бригад, освобождающих людей из лифтовых кабин», — говорится в сообщении ЛГС.

Жителей призывают: следует избегать использования лифтов во время аварийных отключений света или воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что в Украине применены аварийные отключения из-за последствий атаки РФ.

«Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему — в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют», — отметили в сообщении НЭК «Укрэнерго».