- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 336
- Время на прочтение
- 1 мин
Львов без света: жители застревают в лифтах, уменьшено количество электротранспорта на маршрутах
Во Леве в результате отключений люди застревают в лифтах. Также уменьшено количество транспорта по маршрутам.
Из-за ударов РФ фиксируют существенное падение напряжения в контактной сети во Львове. Отдельные тяговые подстанции были аварийно выключены, из-за чего на некоторых участках временно исчезло питание и остановился электротранспорт.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
«Львовэлектротранс» вынужденно снял с маршрутов часть трамваев и троллейбусов. Речь идет об ориентировочно 20% подвижного состава по каждому маршруту.
«Напряжения в сети „Львовэлектротранса“ пока недостаточно для полной работы, поэтому около 20% транспорта временно снимаем с линий. Постепенно возобновляем работу подстанций и запускаем движение, но на это нужно время», — сообщил руководитель предприятия Василий Пецух.
Добавляется, что во Леве зафиксировали по меньшей мере 33 обращения о застревании людей в лифтах из-за аварийных отключений электроэнергии.
«Количество обращений растет, поэтому в городе увеличили количество аварийных бригад, освобождающих людей из лифтовых кабин», — говорится в сообщении ЛГС.
Жителей призывают: следует избегать использования лифтов во время аварийных отключений света или воздушной тревоги.
Ранее стало известно, что в Украине применены аварийные отключения из-за последствий атаки РФ.
«Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему — в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют», — отметили в сообщении НЭК «Укрэнерго».