Львов будет возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать жильцы многоэтажек

Мэрия будет возвращать до 30 тысяч гривен по одной заявке.

Горсовет Львова будет возвращать 50% стоимости электрогенераторов, которые будут покупать жители многоэтажек. Номинальная мощность генератора должна составлять от 3 кВт.

Об этом 4 ноября сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем", — написал Садовый.

Кто может рассчитывать на возмещение

На возмещение 50% стоимости генератора могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.

Сколько денег будут возвращать

Согласно программе возмещения, будут возвращать 50% средств от цены генератора, но не больше 30 тысяч гривен.

Как подать заявку

Необходимо самостоятельно купить генератор и подать документы через ЦНАП или сервис электронных обращений. После этого районная администрация вернет часть средств. Процедура рассмотрения заявления и принятия решения будет длиться до 10 дней.

Дополнительные сведения о программе возмещения можно узнать по ссылке.

Напомним, мэр Львова Садовый показал, как в одной из школ города из-за проблем с электричеством еду детям готовили на буржуйках. Он призвал жителей города быть готовыми к сложному периоду.

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