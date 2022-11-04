Львов будет возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать жильцы многоэтажек

Мэрия будет возвращать до 30 тысяч гривен по одной заявке.
Горсовет Львова будет возвращать 50% стоимости электрогенераторов, которые будут покупать жители многоэтажек. Номинальная мощность генератора должна составлять от 3 кВт.
Об этом 4 ноября сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем", — написал Садовый.
Кто может рассчитывать на возмещение
На возмещение 50% стоимости генератора могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.
Сколько денег будут возвращать
Согласно программе возмещения, будут возвращать 50% средств от цены генератора, но не больше 30 тысяч гривен.
Как подать заявку
Необходимо самостоятельно купить генератор и подать документы через ЦНАП или сервис электронных обращений. После этого районная администрация вернет часть средств. Процедура рассмотрения заявления и принятия решения будет длиться до 10 дней.
Дополнительные сведения о программе возмещения можно узнать по ссылке.
Напомним, мэр Львова Садовый показал, как в одной из школ города из-за проблем с электричеством еду детям готовили на буржуйках. Он призвал жителей города быть готовыми к сложному периоду.
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