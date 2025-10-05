Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Реклама

Российские войска нанесли комбинированную атаку по Львову и Львовской области, которая длилась более пяти часов. В результате этого пострадало несколько объектов инфраструктуры и частных домов. На месте происшествия работают спасатели и медики, проводятся работы по ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

Об этом сообщают Радио Свободаи Общественное.

В селе Лапаевка Львовского района в результате российского обстрела погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Нападение длилось более пяти часов и разрушило ряд объектов, в том числе жилые дома.

Реклама

По предварительным данным, ракета, запущенная РФ, полностью уничтожила один дом, где погибли четыре человека из одной семьи. Один из членов семьи находится в больнице. Кроме этого, повреждены несколько частных домов вокруг. Спасатели тушат пожары и разбирают завалы.

Дата публикации 11:08, 05.10.25 Количество просмотров 87 Львов и область подверглись пятичасовому обстрелу: фото и видео разрушений

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Последствия атаки на Львовщину 5 октября / © Суспільне

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

В Лапаевке взрывы вызвали разрушение домов, выбиты двери и окна. Местные жители рассказывают, что в результате удара в общине произошло большое горе.

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

Среди пострадавших — 46-летний мужчина с тяжелыми травмами, в частности черепно-мозговой, состояние тяжелое, и 60-летняя женщина с убойной раной головы, состояние средней тяжести. Другие два человека получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине дронами и ракетами. Основной удар приняли Львовская область, Запорожье и Ивано-Франковская область.