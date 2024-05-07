"Львов – какая-то п**да, что вы себя накрутили?": украинская блоггерша попала в громкий скандал

И от кого? От той самой одиозной пророссийской блоггерши Анны Алхим. И хотя девушка – украинка, это не мешает ей угнетать украинский язык и тех, кто на нем разговаривает. А приправила эта дама свою речь искренними матом, чем похвасталась в своих соцсетях.

Что на этот раз заявила Алхим и как реагируют украинские – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новый скандал с инста-блогершей

Сегодня в Алхим профиль закрыт, хотя еще на днях блогерша на весь инстаграмм "обложила" львовян как ей захотелось, видите ли, ей сделали замечания за русский язык. Так высказывается лицо, когда-то успевшее похвалить Путина. Сама Алхим впоследствии заявила, что у нас не только война с врагом, но и между собой. И жалуется, как ее все зае… достали!

Но есть: мы живем в Украине и это вполне нормальное замечание. И да, мы в свободной стране, и каждый может разговаривать так, как он хочет, но есть НО. Не тогда, когда у тебя есть сотни тысяч фолловеров, часть из которых – подростки и которые нередко берут себе в пример вот таких вот блоггеров. У себя дома говори-говори как хочется. И пусть бы эта неуважаемая дама извинилась, поехала дальше и не разносила этот мусор в своих соцсетях. Но этого ждать бесполезно, она уже далеко впервые в подобных скандалах из-за языка. И далеко не раз "чмырила" львовян. К примеру, в августе назвала жителей Львова, Тернополя, Ровно и Закарпатья "заводом дебилов". И "катит бочку" Алхим во Львов регулярно.

И мысль у этого человека не меняется и не изменится никогда. Более того, чихать она хотела даже в память о погибших Героях. Стоит только вспомнить, как эта так называемая блогерша Алхим спровоцировала украинцев, приехав в город Хмельницкий, где сняла видео под свою любимую русскую музыку на фоне фото погибших воинов. Переделывала Алхим на свой русский лад и украинский Щедрик.

Регулярные скандалы и ценности всего русского

Словом, раз в месяц-два-три, эта блоггерша обязательно высказывается об украинском языке, о львовянах и толкает в свой инстаграмм русский язык, русскую музыку, русские фильмы. Все русское. Еще вот из свеженького, так сказать, конец апреля, интервью ведущему Славе Демину и Аня делает очередное "гениальное" заявление:

"Каждый человек, живущий в Украине, должен знать украинский язык. Однако каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Я не поддерживаю обязательный украинский язык ни в медиа, ни в госучреждениях... Почему люди переводят на меня ответственность?"

Более того, в том, что Алхим не говорит по-украински, а упрямо "говорит по-русски", оказывается, виноваты журналисты. В то же время, она добавила, что также якобы боится потерять свою идентичность, ведь, по ее словам, российская – это часть ее как блоггерши. Также еще до начала полномасштабной войны страну облетело скандальное интервью инстаграмм-звезды, в котором она еще четыре года назад заявляла, что президент РФ Владимир Путин – "влиятельный мужчина" и "красавчик". Сегодня же девушка не собирается извиняться за свои слова.

"Меня заставляли и давили извиниться, я не извинилась, потому что не считаю нужным извиняться. У меня есть четкая позиция относительно Путина, понятно, что он г*ндон. Ну да, я восхищалась. На тот момент, когда была война в Донецке, я этого не учла. А потом меня заставили оправдываться"

СБУ пора проверить блоггершу

За это она, кстати, попала в базу "Миротворец". А в конце прошлого года инфлюэнсер публично заявила, что смотрит российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Сообщалось, что этот фильм был выпущен специально к выборам Путина. Кроме этого, блоггер до сих пор слушает российские песни на стриминговых площадках, потому что ей это нравится. Она делает вид, что не знает о таком виде спонсорства окупантов.

В то же время инфлюэнсер не может слушать половину украиноязычных песен. Девушка считает их "полным шлаком". Так что хочется еще сказать: СБУ эй! А не пора ли заняться проверкой этой персоны? Ибо вам не кажется странным, что эта "прорускомировка" и украинофобка разделяет страну, топит за "русский мир", продвигает рашистскую музыку в публичном пространстве, взывает по-русски и так же ею облагает украинцев, а вопросов нет ни у кого…

Напомним, что эта же блоггерша Алхим когда-то разместила в сторону своей страницы в Instagram информацию о том, что в определенных больницах Днепра находятся военные, которым нужна помощь. Через несколько часов после этого российские оккупанты нанесли удар по больнице в Днепре. После этого Алхим обвинили в том, что именно она своей сторожкой скорректировала удар по больнице. Но барышня дальше ходит и размахивает свободно своим никому не нужным мнением. Более того, своей вины блогерша так и не признала, а начала оправдываться, что подобную информацию публиковали и другие инфлюэнсеры. В ответ она обвинила украинцев, назвав их "тупорылым стадом".

Ранее известный украинский ведущий попал в громкий скандал из-за новогоднего корпоратива, на который его пригласила Алхим.

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