Львов остается несгибаемым: вода до утра будет у всех, свет восстановлен на 99%

Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что электроэнергия в городе восстановлена на 99%.
Согласно информации по состоянию на 23:30, во Львове продолжается восстановление инфраструктуры после российских ударов.
Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.
Общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме.
Вода до утра будет у всех.
«Спасибо работникам всех ремонтных служб города и области!
Вы своими руками делаете большое дело для нашего города! Львов остается НЕСЛОМНЫМ! Слава Украине», – отметил он.
Обстрел Львова
Напомним, что после российских обстрелов большая часть Львова осталась без электричества, поэтому Садовый призвал произвести запасы пищи и воды.
Также из — за атаки РФ во Львове в результате взрыва временно была приостановлена работа городских ТЭЦ, не работала треть светофоров
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