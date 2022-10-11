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Львов остается несгибаемым: вода до утра будет у всех, свет восстановлен на 99%

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Львов остается несгибаемым: вода до утра будет у всех, свет восстановлен на 99%

фото/Роман Балук, ЛГС

Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что электроэнергия в городе восстановлена на 99%.

Согласно информации по состоянию на 23:30, во Львове продолжается восстановление инфраструктуры после российских ударов.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме.

Вода до утра будет у всех.

«Спасибо работникам всех ремонтных служб города и области!

Вы своими руками делаете большое дело для нашего города! Львов остается НЕСЛОМНЫМ! Слава Украине», – отметил он.

Обстрел Львова

Напомним, что после российских обстрелов большая часть Львова осталась без электричества, поэтому Садовый призвал произвести запасы пищи и воды.

Также из — за атаки РФ во Львове в результате взрыва временно была приостановлена работа городских ТЭЦ, не работала треть светофоров

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Дата публикации
Просмотры
643
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