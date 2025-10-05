ТСН в социальных сетях

Украина
24k
1 мин

Львов разрывают взрывы: город атакуют ракетами

Начиная с ночи и до утра, 5 октября, во Львове неспокойно.

Анастасия Павленко
Львов атакуют россияне

Львов атакуют россияне / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 5 октября, Львов — под массированной ракетной атакой. В городе очень громко. После серии взрывов город затягивает черным дымом.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.

«Взрывы там не утихают! Город под массированной атакой ракет», — отметил он.

Также известно, что из-за вражеской атаки утром не выехал общественный транспорт.

Мэр города Андрей Садовый уточнил, что есть проблемы со светом: «Часть Львова без света. Известно о Рясне и Левандовке. Выясняем детали».

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована массированная атака дронами и угроза ракетных ударов. Военные сообщили, что беспилотники фиксируются в восточных, южных, северных, центральных и западных областях страны.

