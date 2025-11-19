Львов затягивает едким дымом после атаки РФ: куда попал враг

Дым над Львовом

Ночью 19 ноября армия РФ ударила по Львову. Густой дым над городом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Пока информации о пострадавших нет», — уточнил он.

Жителям Львова советуют закрыть окна

Как детализировал Садовый, на границе города горят гражданские склады с шинами. Этот материал очень тяжело потушить, поэтому ликвидация продолжается.

По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.

«К счастью, жертв нет. Все службы работают на месте. Пожалуйста, закройте окна!», - отметил городской голова.

Больше деталей, вероятно, станет известно впоследствии.

Напомним, 19 ноября РФ атаковала Тернополь. Враг использовал как дроны, так и ракеты.

«Убийцы ударили по нашему городу ракетами и „Шахедами“. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие», – проинформировал мэр города Сергей Надал.