Львов затягивает едким дымом после атаки РФ: куда попал враг
Из-за обстрела Львова 19 ноября жертв, к счастью, нет.
Ночью 19 ноября армия РФ ударила по Львову. Густой дым над городом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«Пока информации о пострадавших нет», — уточнил он.
Жителям Львова советуют закрыть окна
Как детализировал Садовый, на границе города горят гражданские склады с шинами. Этот материал очень тяжело потушить, поэтому ликвидация продолжается.
По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.
«К счастью, жертв нет. Все службы работают на месте. Пожалуйста, закройте окна!», - отметил городской голова.
Больше деталей, вероятно, станет известно впоследствии.
Напомним, 19 ноября РФ атаковала Тернополь. Враг использовал как дроны, так и ракеты.
«Убийцы ударили по нашему городу ракетами и „Шахедами“. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие», – проинформировал мэр города Сергей Надал.