Львовщина помогает релокализировать бизнесы с востока и центра Украины

Максим Козицкий, глава Львовской военной администрации, заявил, что область не просто призывает возобновлять работу бизнеса, но и помогает предпринимателям из других регионов.

«Сейчас к нам обратилось более 100 предприятий из других регионов, желающих перенести свои мощности на Львовщину. Больше всего – из Киевской и Харьковской областей», - сообщил он.

По его словам, Львовская ОВА помогает релокализировать бизнесы с востока и центра Украины, ищет во Львовской области инвестиционные участки, куда можно перенести мощности.

«Ищем для предприятий, которые переезжают во Львовскую область, большие помещения, в том числе и под склады. Если у вас есть это, обратитесь в Департамент экономической политики Львовской ОГА», - сказал Козицкий.

Кроме того, ОВА формирует для таких бизнесов заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства, и помогает экспортерам пересечь границу.

«Пожалуй, одна из самых больших проблем для бизнеса сейчас – поскольку есть ограничения на покупку валюты, торговые сети не могут рассчитаться с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие, - а также покупать импортные продукты. Специалисты наших профильных департаментов пытаются поддержать их в этом вопросе, общаясь с Кабмином и Нацбанком», - отметил глава области.

Если вы решили перевезти предприятие на Львовщину, вам нужно заполнить анкету по ссылке https://cutt.ly/wAATBoY, написать на e-адрес investregionlviv@gmail.com, или отправить сообщение в Департамент экономической политики Львовской ОГА в WhatsApp по номерам: + 380668330313, +380680681751, +380634667138.