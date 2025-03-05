Львовская ОВА будет платить за найденных мертвых диких кабанов: озвучена сумма

Государство будет выплачивать вознаграждение за найденные трупы диких кабанов.

Об этом согласно постановлению Кабинета министров Украины от 4 февраля 2025 г. №121 "Некоторые вопросы реализации статьи 86 Закона Украины "О ветеринарной медицине", сообщил Департамент агропромышленного развития Львовской ОГА.

Из-за того, что трупы таких диких животных представляют угрозу распространения заболевания африканской чумой свиней, правительство назначило вознаграждение в размере 0,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц в день подтверждения факта обнаружения трупа дикого кабана.

Отметим, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году составляет 3028 грн, то есть можно будет получить 1514 грн.

"Львовская область на сегодняшний день благополучна по африканской чуме свиней, однако принятые постановлением условия стимулирования за найденные трупы диких кабанов будут способствовать своевременному выявлению вспышек африканской чумы свиней, оперативному реагированию на возможные случаи, недопущению ее распространения и обеспечению контролируемой эпизоотической ситуации в области", — сказала директор Департамента агропромышленного развития Львовской областной военной администрации Людмила Гончаренко.

Кто будет иметь право на вознаграждение

По заявлению чиновников, право на получение вознаграждения за найденный труп дикого кабана имеют граждане, достигшие 18-летнего возраста и уведомившие в течение 24 часов после нахождения трупа лично или через интернет территориальный орган Госпродпотребслужбы (в громадах – это государственные врачи ветеринарной медицины), указав свои личные данные и контактную информацию.

Условия для получения вознаграждения за кабана

Факт обнаружения трупа должен быть подтвержден соответствующим актом, к которому прилагаются фото- или видеоматериалы и результаты заключения лабораторных исследований о наличии возбудителя африканской чумы свиней в патологическом материале, отобранном от найденных трупов диких кабанов.

Выплата вознаграждения будет производиться территориальными органами Госпродпотребслужбы на основании решения местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в случае положительного результата о наличии возбудителя африканской чумы свиней в патологическом материале.

"Если в патологическом материале возбудителя африканской чумы свиней не обнаружено или труп дикого кабана имел признаки того, что его пытались разрезать, вознаграждение, в таком случае не выплачивается", — добавляют в ведомстве.

Выплачивать средства будут с 01 сентября 2025 года согласно вышеупомянутому постановлению, которое вступит в силу одновременно с введением в действие новой редакции Закона Украины "О ветеринарной медицине".

Напомним, в конце 2024 года в части Полтавской области был введен карантин из-за африканской чумы свиней. В четырех селах региона были введены ограничения.

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