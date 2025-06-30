Львовская ОВА отпускала мужчин за границу по письмам от императора Александра III

Львовская ОВА отпускала мужчин за границу / © ТСН.ua

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Львовская ОВА, возможно, помогала военнообязанным мужчинам уехать за границу через систему «Путь». Разрешения могли выдавать по документам от ложной общественной организации.

Об этом сообщает NGL.media.

Журналисты выяснили, что ЛОВА выдавала разрешения на выезд, основываясь на письмах от вымышленной общественной организации «Гуманитарная надежда нации». Эти обращения были оформлены с откровенной насмешкой: на них был логотип российского Газпромбанка и даже автограф российского императора конца XIX века Александра III.

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На письмах, присланных в ЛОВА, использовали скопированную с Википедии подпись российского императора Александра III / © NGL.media

Фейковая организация и пропавшие «волонтеры»

По данным журналистского расследования, «Гуманитарная надежда нации» не зарегистрирована ни в украинских, ни во французских реестрах. А ее электронная почта не работает. Директором организации было указано распространенное имя Александр Николенко.

Расследование выявило, что осенью 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от этой фейковой ОО, разрешив выезд за границу восьми мужчинам. Приказы, подписанные лично председателем ЛОВА Максимом Козицким, принимались в максимально сжатые сроки.

Среди выехавших был и тогдашний внештатный советник начальника ЛОВА Алексей Шевчук. Он пересек границу вместе с жителем Днепра Артемом Лущаном. По крайней мере, семь из восьми мужчин, получивших разрешения от «Гуманитарной надежды нации», не вернулись в Украину.

Реакция Львовской ОВА

Во Львовской ОВА сообщили, что знают лишь об одном водителе от этой организации, который нарушил сроки пребывания за границей. Однако его имя не назвали.

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