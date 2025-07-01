Львовская ОВА прокомментировала скандал с выездом мужчин по документам с подписью Александра ІІІ

Львовская ОВА отреагировала на ситуацию с незаконным выездом / © ТСН.ua

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Львовская ОВА прокомментировала ситуацию с выездом мужчин за границу за письмами из фейковой ОО и подписью русского царя. Уверяют, что в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. При этом, стоя перед выбором между полной остановкой выездов, что привело бы к срыву волонтерской помощи фронту и риску единичных нарушений, приоритет был предоставлен обеспечению непрерывной поддержки армии. Потому и позволяли волонтерам выезжать заграницу.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

Добавляют, что в первые месяцы войны система не была технически адаптирована к условиям военного положения. Доступ к ряду реестров, включая Реестр общественных объединений, был ограничен. Не существовало законодательных ограничений для лиц, выезжавших в качестве водителей, а объем запросов измерялся тысячами ежедневно.

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«На тот момент у государства не было программного обеспечения, позволяющего проверять каждое обращение с необходимой глубиной. И мы как областная администрация действовали в рамках тогдашнего нормативного поля и имеющихся технических возможностей. Подчеркиваем решение о внесении тех или иных лиц в систему „Путь“ принималось коллегиально. А именно специальной комиссией, в состав которой входили представители разных ведомств, в том числе Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины», — отметили в ОВА.

В целом комиссия при Львовской ОВА предоставила разрешение на пересечение границы более 50 тысячам человек. По данным Государственной пограничной службы Украины, только 1920 человек, или 3,7% от этого количества, нарушили срок пребывания. Это свидетельствует о высокой ответственности большинства граждан и незначительной части нарушителей.

В настоящее время компетентные правоохранительные органы имеют полные полномочия для установления и привлечения к ответственности злоупотребляющих системой.

Во Львовской ОВ сообщили, что будет продолжать сотрудничать с правоохранителями в расследовании каждого случая, чтобы все нарушители ответили за свои действия согласно действующему законодательству.

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Напомним, журналистское расследование выявило вероятные факты содействия Львовской ОВА выезду военнообязанных мужчин за границу через систему «Путь».

Согласно выводам журналистов, обращения от этой организации, служившие основанием для выдачи разрешений, содержали откровенные признаки фальсификации. В частности, на них присутствовал логотип российского Газпромбанка и даже автограф российского императора конца XIX века Александра III. Это вызывает серьезные вопросы процедур проверки документов, которые действовали во Львовской ОВА при выдаче таких разрешений.