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Львовские десантники показали, как взрывают боевые машины российских десантников: видео

Львовские десантники показали, как взрывают боевые машины российских десантников: видео

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Львовские десантники показали, как взрывают боевые машины российских десантников: видео

скриншот с видео/Десантно-штурмовые войска

Украинские военные продолжают уничтожать врага на территории Украины.

Львовские десантники показали, как взрывается боевая машина российских военных на заранее заминированных от оккупантов участках.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Вот так львовские десантники подрывают "бехи" "вдв" оккупантов. Вы наблюдаете, как боевая машина десанта воздушно-десантных войск противника подлежит утилизации на священной Украинской земле. Это – инженерно-саперное подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ заранее им приготовило сюрпризы в виде заминированных участков местности. Продолжение следует", — говорится в сообщении.

Напомним, львовские десантники уничтожили взвод десантников из российского Пскова, продвигавшихся вперед.

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