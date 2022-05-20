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Львовские десантники сожгли два российских танка "Стугной" и "Джавелином": видео

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Львовские десантники сожгли два российских танка "Стугной" и "Джавелином": видео

скриншот с видео/Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Львовские десантники уничтожили два вражеских танка.

С помощью украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина" украинские защитники сожгли российские танки.

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и обнародовало видео ликвидации техники захватчиков.

"Воины-десантники продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов. Так, на видео зафиксировано эффективное применение современного украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина" против вражеской бронированной техники. Вместе к победе!", — говорится в сообщении.

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