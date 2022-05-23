Львовские десантники уничтожили подразделение десантников из Пскова: ликвидировали 14 оккупантов и 2 БМ

Львовские десантники уничтожили подразделение десантников из Пскова: ликвидировали 14 оккупантов и 2 БМ

Львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов в одном из районов выполнения задач.

Так, враг понес потери в технике и личном составе.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил России, город Псков", — говорится в сообщении.

В личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

"И отныне связь он точно уже нигде не организует", — отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины / Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Видео с поля боя можно просмотреть здесь. Отметим, что на ролике находятся кадры чувствительного характера!

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