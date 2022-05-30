Львовские десантники уничтожили взвод десантников из российского Пскова, продвигавшихся вперед: фото

ВСУ ликвидировали около 20 оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед.

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии в воздушно-десантных войск вс московии", - говорится в сообщении.

По словам командира артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШУ, бойцы успешно уничтожили около 20 российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед

фото/Десантно-штурмовые войска ВС Украины

"Эта российская военная часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам и несла значительные потери от защитников Украины", — отметили в ВСУ.

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