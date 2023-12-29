Львовский бизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГБР взяткой в полмиллиона долларов

Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
В пятницу, 29 декабря, сотрудники Государственного бюро расследований задержали львовского бизнесмена, пытавшегося подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.
В пресс-службе ГБР сообщили, что львовский бизнесмен является одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны.
"Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", — говорится в сообщении.
В ГБР напомнили, что несколько месяцев назад этой правоохранительной структурой было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
По информации Lviv.Media, речь идет об известном львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче.
Следователи установили, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством. Они не обладали надлежащими мощностями для изготовления и хранения имущества для нужд Минобороны.
Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн.
Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также восемь договоров исполнено с опозданием от 3 до 5 месяцев.
У компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.
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ГБР проверяет причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не совершали действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.
По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.
"Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Бизнесмену грозит до восьми лет заключения.
Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который при закупке продуктов для армии нанес ущерб государству на миллионы гривен.
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