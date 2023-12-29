Львовский бизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГБР взяткой в полмиллиона долларов

Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

В пятницу, 29 декабря, сотрудники Государственного бюро расследований задержали львовского бизнесмена, пытавшегося подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

В пресс-службе ГБР сообщили, что львовский бизнесмен является одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

"Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", — говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что несколько месяцев назад этой правоохранительной структурой было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Задержание львовского предпринимателя / Фото: Государственное бюро расследований

По информации Lviv.Media, речь идет об известном львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче.

Следователи установили, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством. Они не обладали надлежащими мощностями для изготовления и хранения имущества для нужд Минобороны.

Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также восемь договоров исполнено с опозданием от 3 до 5 месяцев.

У компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.

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По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

"Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Бизнесмену грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который при закупке продуктов для армии нанес ущерб государству на миллионы гривен.

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