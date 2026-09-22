Львовского блоггера Пана Романа мобилизовали в армию: где он будет служить

Пан Роман

Реклама

Львовского блоггера Романа Чихаривского, известного в соцсетях как Пан Роман, мобилизовали в Силы обороны Украины. Он будет служить в Хартии.

О мобилизации блоггер сообщил вечером 21 сентября на своей странице в Instagram.

Реклама

По его словам, он будет проходить службу в полку беспилотных систем «Лава», входящего в состав корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины.

Реклама

«Мобилизовали. Буду что-то немножко тот вот у Лава.Хартия», — написал Чихаревский, сохранив привычную для своего образа шутливую манеру общения.

Других подробностей о мобилизации блоггер не сообщил. В комментариях под сообщением его подписчики оставили слова поддержки.

Кто такой Пан Роман

Роман Чихаревский родом из Тернопольщины, а образование получал во Львове, учась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Его блог стал популярен в 2022 году. Именно тогда Чихаревский создал образ Пана Романа — набожного и поучительного галицкого дедушки, который с юмором комментирует события в Украине, поучает молодежь и высказывается на общественные темы.

Реклама

Персонаж также стал известен благодаря шутливым видео о «разврате», современных технологиях, ИТ и различных повседневных ситуациях.

В настоящее время страница Романа в Instagram имеет более 218 тысяч подписчиков, а его TikTok — более 256 тысяч. Видео блоггера собрали более 13 миллионов предпочтений.

Напомним, возле офиса телеканала «Интер» в Киеве представители ТЦК и полиция задержали режиссера монтажа телестудии «Служба информации». На видео видно, как мужчину насильно сажают в автомобиль. В ТЦК заявили, что он находился в розыске, не имел оформленной отсрочки или бронирования и подлежал мобилизации. В ведомстве утверждают, что противоправных действий со стороны ТЦК и полиции не последовало.

Новости партнеров

Новости партнеров