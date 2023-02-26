Львовскому певцу, погибшему почти 8 лет назад, пришла повестка

Шевченковский районный территориальный центр комплектации города Львова прислал повестку Василию (сценическое имя — Владислав) Левицкому — певцу, погибшему в автомобильной аварии еще в 2015 году.

Об этом случае сообщила на своей Facebook-странице львовянка Марьяна Волошин, опубликовав фото повестки, пришедшей по адресу последнего места жительства погибшего артиста.

“И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе вместе со своим и.о. руководителя??? Согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад...” — с возмущением написала она.

30-летний Василий Левицкий погиб 2 июля 2015 года на автодороге Львов—Тернополь возле села Большая Ольшаница в Золочевском районе, когда его Toyota Corolla столкнулась с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. Вместе с водителем тогда погибла его 33-летняя сестра с семилетней дочерью.

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Ранее, в 2010 и 2011 годах, Владислав Левицкий дважды был финалистом Национального отбора к конкурсу "Евровидение".

В комментарии "24 канала" представитель территориального центра комплектации Юрий Синюшко не смог сразу объяснить причины того, что умершему мужчине была отправлена повестка.

Напомним, в Сети появилось видео "добровольной" мобилизации в поселке Межгорье Закарпатской области. На кадрах видно, как военные силой куда-то тянут мужчину по асфальту, а его спутница пытается защищать.

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