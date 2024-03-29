Львовскую область атаковали дроны и "Кинжалы": есть попадания ракет

Ночью 29 марта россияне атаковали Львовскую область 11 беспилотниками и двумя ракетами типа "Кинжал". Ракеты сбить силам ПВО не удалось. Зато уничтожены все дроны.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных", — говорится в сообщении.

По словам Козицкого, системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Напомним, ночью армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область. Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры.

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