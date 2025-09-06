Львовянин потерял младенца, которого оставил на крыше автомобиля: фото

Младенец на обочине / © Facebook / Полиция Львовской области

Реклама

Во Львове отец оставил люльку с младенцем на крыше автомобиля и, забыв о ней, тронулся с места. Полуторамесячный ребенок получил травмы в результате падения на обочину.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 5 сентября, около 15:45 на улице Казацкой.

Реклама

Как установили оперативники криминальной полиции и следователи, 47-летний львовянин поставил трубку со своим малолетним сыном, которому еще не исполнилось полтора месяца, на крышу автомобиля Volkswagen Passat и, забыв об этом, начал движение.

Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги, однако водитель, не заметив этого, поехал дальше.

Неравнодушные прохожие, которые стали очевидцами происшествия, вызвали на место карету скорой медицинской помощи и сообщили об этом случае на оперативную линию 102.

Врачи диагностировали у младенца ушибы и другие телесные повреждения.

Реклама

Полицейские установили личность водителя. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УКУ (оставление в опасности).

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее во Львове в одном из домов обнаружили без признаков жизни двух подростков. Их тела на полу квартиры нашла мать одного из парней, которая и вызвала полицию.