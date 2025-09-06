- Дата публикации
Львовянин потерял младенца, которого оставил на крыше автомобиля: фото
Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги, но водитель этого не заметил.
Во Львове отец оставил люльку с младенцем на крыше автомобиля и, забыв о ней, тронулся с места. Полуторамесячный ребенок получил травмы в результате падения на обочину.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Инцидент произошел в пятницу, 5 сентября, около 15:45 на улице Казацкой.
Как установили оперативники криминальной полиции и следователи, 47-летний львовянин поставил трубку со своим малолетним сыном, которому еще не исполнилось полтора месяца, на крышу автомобиля Volkswagen Passat и, забыв об этом, начал движение.
Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги, однако водитель, не заметив этого, поехал дальше.
Неравнодушные прохожие, которые стали очевидцами происшествия, вызвали на место карету скорой медицинской помощи и сообщили об этом случае на оперативную линию 102.
Врачи диагностировали у младенца ушибы и другие телесные повреждения.
Полицейские установили личность водителя. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УКУ (оставление в опасности).
Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
