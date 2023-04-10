Львовянин в российской соцсети призывал создать новое государство – Федеративную Республику Украину: как его наказали

Кроме того, мужчина унижал жителей западных областей, жителей сельской местности и евреев.

После полномасштабного вторжения России львовянин призывал в "Одноклассниках" к прекращению существования Украины и созданию нового государства – Федеративной Республики Украины. За это он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Суд признал гражданина Украины виновным в распространении материалов с призывами к изменению границ территории Украины, умышленных действиях направленных на разжигание национальной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что житель Львова от 24 февраля 2022 через собственный аккаунт в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространял сообщения, в которых публично оправдывал преступления России и призывал к прекращению существования Украины и созданию на части ее территории нового государства — Федеративной Республики Украина.

Кроме того, он размещал материалы, где отрицательно выражался и унижал жителей западных областей, жителей сельской местности и евреев.

Фото: Львовская обласная прокуратура

Напомним, в Черновцах мужчина ударил только вернувшегося с фронта защитника из-за места на парковке.

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