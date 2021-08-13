Львовянина лишили водительских прав на 40 лет и оштрафовали почти на полмиллиона: что он нарушил

Львовянина лишили водительских прав на 40 лет и оштрафовали почти на полмиллиона: что он нарушил

Мужчина разъезжает по городу под действием наркотиков, а на наказание не реагирует.

Злостного нарушителя правил дорожного движения — 33-летнего львовянина суды оштрафовали на сумму почти 480 тыс грн, а общий срок лишения его водительских прав уже достиг почти полмиллиона гривен. Но несмотря на это мужчина продолжает разъезжать по городу в состоянии наркотического опьянения и на наказание никак не реагирует.

Как сообщает ZAXID.NET, водителя только с начала года останавливали 13 раз и 11 раз суды ему запрещали управлять транспортом на протяжении 10 лет и штрафовали его на 40-50 тыс. грн. Поэтому только за 2021 год львовянин должен заплатить 480 тысяч гривен за нарушение ПДД.

Но мужчина не платит штрафы, не появляется на суд и продолжает ездить на чужих авто, из-за чего их не могут конфисковать.

В этом году патрульные останавливали львовянина на автомобилях: Lancia Lybra SW, Mitsubishi Carisma а также Ford Mondeo.

Последний раз его задержали 16 мая с признаками наркоспьяниння за рулем ВАЗ 2108. По словам патрульных, у мужчины дрожали руки, были расширены зрачки и нарушена речь. Он каждый раз отказывается пройти проверку на драгере.

В целом известно, что нарушитель имеет неоплаченных 25 штрафов по делам об административных правонарушениях.

По словам адвоката Олега Мыцыка, за умышленное невыполнение судебного решения, в частности постановлений за лишение прав, нарушителя могут посадить на три года. И по этой статье водителей в Украине уже наказывали. Но обычно судьи назначают штраф, либо условное заключение, а все потому, что статью 382 трактуют юристы и судьи по-разному.

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