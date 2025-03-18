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Львовянка "купила" третьего ребенка для своего сына, чтобы его не мобилизовали

Львовянка "купила" третьего ребенка для своего сына, чтобы его не мобилизовали

В Харькове правоохранители задержали львовянку, которая вместе с подругой организовала схему уклонения от мобилизации/Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали львовянку, которая через знакомую врача хотела оформить сына "отцом" чужого ребенка, чтобы тот избежал мобилизации.

В Харькове правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации, организованную жительницей Львова и местной врачом-акушером для того, чтобы сына первой из них не призвали на военную службу.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Как выяснило следствие, осенью 2024 года 61-летняя львовянка обратилась за помощью к своей подруге из Харькова, работающей врачом-акушером. Жительница Львова попросила "спасти" ее 31-летнего сына от мобилизации.

Женщина объяснила, что ее сын является лицом призывного возраста, подлежит мобилизации и у него нет законных оснований для получения отсрочки. У мужчины двое детей, а для получения отсрочки нужны трое.

Поэтому врач из Харькова подыскала беременную и за деньги предложила ей после родов в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца указать сына подруги из Львова – якобы это его третий ребенок.

В декабре того же года жительница Львова приехала в Харьков, встретилась с матерью своего будущего "внука" и передала ей 400 дол. – часть оплаты за "помощь". Женщина также заверила беременную, что ежемесячно будет передавать ей деньги, пока ребенку не исполнится три года.

В конце декабря львовянка сделала еще один перевод беременной в размере 4200 грн, чтобы та не передумала.

В конце февраля 2025 года женщина родила мальчика. Тогда львовянка поехала в Харьков с нотариально удостоверенным заявлением от сына о признании отцовства и доверенностью. В марте она подала необходимые документы в один из ЦПАУ. Там женщину и задержали правоохранители.

Участницам схемы – жительницам Львова и Харькова – сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

Суд избрал львовянке меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Через несколько дней правоохранители разоблачили и врача. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Харькове правоохранители разоблачили львовянку и местного врача, которые организовали схему уклонения от мобилизации/Фото: Харьковская областная прокуратура / ©
В Харькове правоохранители разоблачили львовянку и местного врача, которые организовали схему уклонения от мобилизации/Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове правоохранители разоблачили львовянку и местного врача, которые организовали схему уклонения от мобилизации/Фото: Харьковская областная прокуратура / ©
В Харькове правоохранители разоблачили львовянку и местного врача, которые организовали схему уклонения от мобилизации/Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее на Харьковщине пограничники разоблачили уклониста, который для побега из Украины "прикупил" троих детей.

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