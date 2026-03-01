Львовянка во время отдыха на Мальдивах подхватила экзотическую болезнь

Медики оказали помощь 24-летней пациентке / © pexels.com

У вернувшейся с отдыха на Мальдивах 24-летней львовянки диагностировали горячку Денге. Пациентка находилась на лечении во Львовской областной инфекционной больнице.

Как сообщила ZAXID.NET врач-инфекционист Ярина Чикайло, львовянка обратилась с жалобами на горечь во рту, повышенную температуру тела, общую слабость, головную боль, боль в мышцах. Она рассказала, что во время отдыха на Мальдивах ее искусали комары.

Пациентка находилась на лечении в инфекционной больнице полторы недели и ее уже выписали домой.

Это второй случай лихорадки Денге на Львовщине за последние три месяца. Первый случай был зафиксирован в ноябре 2025 года. До этого времени больных с таким диагнозом на Львовщине не было.

Чем опасна горячка Денге

Лихорадка Денге — острая инфекционная болезнь.

Симптомы лихорадки Денге:

горячка

интоксикация

боли в мышцах, суставах

экзантема

лимфаденопатия

лейкопения

иногда — геморрагический синдром

Почти 2,5% больных лихорадкой Денге умирает. Возбудитель болезни — вирус рода Flavivirus. Источником инфекции есть больные люди, обезьяны. Резервуар инфекции — комары рода Aedes и подрода Stegomyia.

Младенцы и маленькие дети являются одной из групп риска заболевания Денге. У женщин больше шансов серьезно заболеть, чем у мужчин. Лихорадка Денге может быть опасной для жизни у людей с хроническими недугами, такими как сахарный диабет и бронхиальная астма. После перенесенного заболевания иммунитет длится около двух лет, однако он генотипоспецифичен — возможны повторные заболевания даже в тот же сезон (через 2–3 месяца) за счет заражения другим генотипом вируса.

Инкубационный период длится 3-15 дней (чаще от 5 до 7 дней). Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Сама лихорадка наблюдается у всех больных, температура тела быстро повышается до 39–40°C.