"Лялю, ходи спокойно": пес Патрон, помогающий разминировать территории, стал звездой соцсетей

Хвостань выискивает взрывчатки и таким образом помогает очищать землю от мин и боеприпасов оккупантов.

Пес Патрон, помогающий пиротехникам разминировать после оккупантов территории на Черниговщине, стал звездой соцсетей.

О четырехлапом уже создали десятки изображений, которые активно распространяются в Сети.

"Наш смелый пушистик Патрон из ГСЧС Украины вдохновил невероятное количество одаренных художников. Это мотивирует не опускать руки, как бы трудно ни было, держать планку на высоком уровне и с новыми силами идти в бой, зная, сколько людей еще ждут помощи и сколько людей верит в нас. Патрон тоже не опускает лапки и передает всем свою благодарность", — говорится в сообщении МВД.

Маленького помощника ГСЧС-ников в соцсетях уже шутливо назвали главнокомандующим разминировочных операций.

"Великие герои не обязательно велики. Поэтому верьте в свои силы, в наших защитников, в нашу Победу", – написали в силовом ведомстве.

Изображение хвостатого подписали следующими высказываниями: "Лялю, ходи спокойно", "Отпусти! Порву их!", "Геть из Украины, моsкаль некрасивый!".

Напомним, ранее мы рассказывали, как пес Патрон вынюхивает, выискивает боеприпасы и взрывчатку, после чего лаем сигнализирует об опасной находке. После того, как собака нашла взрывчато-опасный предмет, эксперты изымают его для дальнейшего обезвреживания.