Ляшко анонсировал введение привилегий для вакцинированных от COVID-19, как это делают в Европе и США

Ляшко анонсировал введение привилегий для вакцинированных от COVID-19, как это делают в Европе и США

Ряд сфер сможет функционировать даже в "красном" уровне эпидопасности".

В Украине планируют установить привилегии для Украинской, которые вакцинированы от коронавируса. Для этого собираются перенять опыт стран Европы и США, где такие привилегии уже работают в ряде сфер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа, комментируя ограничения, которые Минздрав может установить в случае нового локдауна.

"Минздрав говорит не о смягчении, но будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности... Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить в него, будут показывать COVID-сертификат", — сказал Ляшко.

По словам министра, сфер, в которых могут вводиться привилегии для вакцинированных, достаточно.

"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии .. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США... посмотреть, что работает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", — отметил он.

Напомним, Минздрав точно будет рассматривать ослабление ограничений для вакцинированного населения в случае возможной вспышки COVID-19 и введение локдауна.

В Киеве с 10 августа в тестовом режиме заработала электронная система заказа спецпропусков для пользования транспортом на случай локдауна.

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