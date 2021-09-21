Ляшко назвал четыре области, которые приблизились к "красной" зоне карантина

Ляшко назвал четыре области, которые приблизились к "красной" зоне карантина

По словам Ляшко, ближе всех к "красному" уровню оказались западные области Украины.

В Украине минимум в четырех западных областях могут ввести "красную" зону карантина на фоне стремительного распространения COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Ближе всего к "красному" уровню — западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах", — заявил глава украинского Минздрава.

По его словам, речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Ранее Ляшко предупреждал о том, что из-за высокого уровня заболеваемости в "красную" зону карантина также может попасть Закарпатская область.

Между тем мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году, несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19.

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