Ляшко назвал четыре области, которые приблизились к "красной" зоне карантина

По словам Ляшко, ближе всех к "красному" уровню оказались западные области Украины.
В Украине минимум в четырех западных областях могут ввести "красную" зону карантина на фоне стремительного распространения COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Ближе всего к "красному" уровню — западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах", — заявил глава украинского Минздрава.
По его словам, речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Ранее Ляшко предупреждал о том, что из-за высокого уровня заболеваемости в "красную" зону карантина также может попасть Закарпатская область.
Между тем мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году, несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19.