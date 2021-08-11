Ляшко назвал количество вакцинированных украинцев, которые все же заразились коронавирусом

Ляшко призывает украинцев не откладывать вакцинацию от коронавируса на потом.

В Украине в течение последних трех месяцев коронавирусом болели преимущественно вакцинированные против COVID-19 граждане. И только 0,7% людей — те, которые имели прививки и все же подхватили коронавирус. В то же время в стране по состоянию на 11 августа привито против коронавируса 6 846 399 человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио".

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"Мы проанализировали количество заболеваний за последние три месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% — люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попало в стационар, а не в реанимационные отделения", — сказал глава Минздрава.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что украинцам следует приложить максимум усилий, чтобы не допустить новой волны коронавируса. Прежде всего, необходимо соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки или обрабатывать их антисептиком.

"Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций. Ну и, конечно, вакцинироваться. Тогда не нужно будет бояться новой волны заболеваний", — подытожил Виктор Ляшко.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Как сообщалось, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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