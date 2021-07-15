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Ляшко назвал условие, при котором Украина осенью сможет избежать нового локдауна

Ляшко назвал условие, при котором Украина осенью сможет избежать нового локдауна

УНИАН

По его словам, в стране есть возможность не допустить усиления карантина.

Министерство здравоохранения не исключает вероятности введения локдауна осенью. Если в Украине люди старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

"И это не только соблюдение санитарных норм. Это и обращение к своим старшим родственникам — родителям, дедушкам, бабушкам — чтобы они пошли и приоритетно сделали прививки против коронавирусной болезни", — отметил Ляшко.

По его словам, если в Украине люди старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

"Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы — это люди старшего и пожилого возраста", — подчеркнул министр.

Также Ляшко рассказал, если они будут вакцинированы, тогда при росте количества новых случаев, власть будет оценивать две составляющих: потенциальное влияние на состояние и жизни людей, а также влияние на экономику.

если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", — сказал глава Минздрава.

Напомним:

  • Также Украина готовится к вспышке "Дельта". В страну приехала очередная партия из 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVaс. В ближайшее время препарат начнут развозить в регионы, чтобы прививать можно больше людей перед потенциальной вспышкой так называемого "индийского" штамма коронавируса  в Украине.
  • Несмотря на то, что у нас только 3 млн вакцинированных, из которых дважды — треть, Ляшко рассчитывает прививать 10 млн украинцев еще до конца лета.

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