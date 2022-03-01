Ляшко обнародовал список аптек, которые продолжают работать в условиях войны в Украине

Ляшко заявил, что никто не будет спекулировать на войне.

Министерство здравоохранения предупредило о серьезных решениях по аптекам, не работающим в условиях войны в Украине.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко 1 марта.

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"С владельцами аптек, которые вчера гарантировали открытие, а сегодня не открылись, начался серьезный разговор. А завтра с ними уже не будет разговоров, будут другие решения. Ко всем недобросовестным аптечным сетям, которые саботируют работу, будут приняты адекватные ситуационные решения. Никто не спекулировать на войне, мы все в одинаковых условиях. Отмечу еще раз: аптеки должны работать, аптеки в больницах не имеют права быть закрытыми", — сказал Ляшко.

Для тех, кто не может найти аптеку или соответствующий лекарственный препарат, Ляшко сообщил, что в Минздраве работает контакт-центр по номеру: 0 800 60 20 19. Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.

Также он предоставил перечень аптек, ныне работающих в Украине:

Аптеки, работающие в условиях военного положения в Украине: https://www.google.com/maps/d/embed...

По этим адресам в Киеве аптеки, которые работают: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer....

Глава Минздрава отметил, что наши медики работают 24/7 уже шестые сутки и, в личном общении сегодня заверили, что будут и дальше работать и спасать жизнь украинцев – до полной победы Украины.

"Агрессор не останавливается и откровенно занимается терроризмом! Из-за безумного марша одного маленького одержимого монстра, мы вынуждены в бомбоубежищах лечить онкобольных детей, рожать, спасать раненых. Несмотря на то, что все измученные — все, как один точно знают — мы победим!, а медики рядом, с несгибаемым боевым духом! Даже поженилась вчера одна пара медицинских работников", — сказал Виктор Ляшко.