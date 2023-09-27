Ляшко объяснил, когда женщинам с медобразованием нужно стать на военный учет

С 1 октября для военнообязанных женщин с медицинским образованием "ничего не изменится". Женщины с медобразованием должны стать на военный учет до конца 2026 года.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Медицинские профессии для женщин и фармацевтическое образование для женщин со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждался приказом главы МО. Поэтому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная рада, внося изменения в закон о военном учет.", — объяснил Ляшко.

По его словам, медицинские профессии "выделили уже прямо в законе, отметив, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат постановке на военный учет, а также другие специальности, которые определены в перечне, утвержденном приказом Минобороны".

Ляшко отметил, правительство приняло постановление, предусматривающее, что с 1 октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием до конца 2026 должны стать на учет в центрах комплектования. Кроме того, пояснил министр, постановления Кабмина, которое регулирует вопрос пересечения государственной границы, пока изменения, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, не внесены.

"Ограничения женщин с медицинским или фармацевтическим образованием могут применяться только тогда, когда такие женщины находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Именно тогда, как и для всех других госслужащих, на женщин-медиков могут распространяться ограничения пересечения государственной границы. Других изменений нет и не планируется", — говорит министр.

Напомним, в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и предусмотрел, что обязательным военным учетом должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. С 1 октября 2023 г. такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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