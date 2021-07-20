Ляшко объявил дату начала вакцинации от коронавируса всех желающих в Украине: как получить прививку

Ляшко объявил дату начала вакцинации от коронавируса всех желающих в Украине: как получить прививку

На этом этапе могут вакцинироваться все взрослые, старше 18 лет.

В Украине 21 июля стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, когда будут прививать всех желающих от 18 лет.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга 20 июля.

"Минздрав объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые от 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в Центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации, а также будет работать живая очередь", — заявил Ляшко.

Все подробности о работе пунктов прививок и центров массовой вакцинации, как объяснил Ляшко, можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, в Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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