Ляшко перечислил главные отличия "Омикрона" от других COVID-штаммов

Человек, заболевший "Омикроном", может быть заразен в первые сутки после инфицирования.

Важным отличием "Омикрона" от других штаммов коронавируса является более короткий инкубационный период.

Об этом сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Во время заражения "Омикроном" значительно более короткий инкубационный период. Предварительно, это от 2 до 5 дней, а передается этот штамм в семь раз быстрее, по сравнению со штаммом "Дельта".

По сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" стали чаще болеть дети. Кроме того, человек, заболевший "Омикроном", может инфицировать других уже в первые сутки после заражения.

В этом случае штамма значительно чаще возникает боль в горле, хотя это нельзя считать специфическим симптомом именно для этого штамма. Речь идет о 53% случаев против 34% для "Дельты".

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Напомним, в Украине началась вспышка коронавируса и в этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих.

В Украине по состоянию на 20 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже семь областей в "оранжевой" зоне.

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