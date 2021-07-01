Ляшко получил вторую дозу вакцины от коронавируса и дал практические советы украинцам (фото)

Ляшко получил вторую дозу вакцины от коронавируса и дал практические советы украинцам (фото)

Перед вакцинацией Ляшко не советует делать никаких лабораторных анализов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава, который после первой дозы заболел коронавирусом, получил вторую дозу прививки вакциной AstraZeneса.

О своей вакцинации Ляшко рассказал в Facebook.

Ляшко напомнил, что впервые вакцинировался остаточной дозой как публичное лицо. Впрочем, через 11 дней после вакцинации подхватил коронавирусом, и, к счастью, он переболел достаточно легко.

"Завершил полный курс иммунизации от COVID-19. Сегодня (1 июля. — Ред.) получил вторую прививку вакциной AstraZeneсa... Перед второй прививкой никаких лабораторных анализов не делал, антитела против COVID-19 не искал, и вам не рекомендую", — написал он.

Также глава Минздрава дал советы по получению второй дозы вакцины от COVID-19:

Для вакцинации второй дозой вас пригласят телефонным звонком по контактом, который вы оставили после первой прививки.

Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и вторую прививку.

Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине.

Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели

Записи о прививках сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам.

Если вам отказали в прививке — обращайтесь в контакт-центр Минздрава по тел. 0800 60 1219.

Напомним, Виктор Ляшко 2 марта сделал прививку, а на следующий день опубликовал пост после утренней подвижные, уточнив, что чувствует себя нормально. Также отвечая скептикам, Ляшко иронично отметил, что "индийская вакцина суперсилы не прибавила".

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