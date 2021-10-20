Ляшко после поездки в Запорожье инициировал отстранение местного главу здравоохранения: что случилось

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко побывал с рабочей поездкой в Запорожской области.

Министр здравоохранения Украины инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье из-за низких темпов вакцинации против коронавируса.

Соответствующее решение принял Ляшко по результатам инспекции области, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, система здравоохранения способна производить около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем, это 220-250 прививок в сутки в одном пункте вакцинации. Но в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров.

"И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом. И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки — более 226 000. И это не предел — регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья", — отметил министр.

Сейчас в областном центре уже действуют 6 центров массовой вакцинации, в ближайшее время откроются еще как минимум два.

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"Такие центры массовой вакцинации должны открываться за пределами учреждений здравоохранения. Это позволяет развести людей, которые хотят прививаться и людей, которые идут на прием к врачу из-за симптомоа, в том числе коронавирусной болезни", — сказал Ляшко.

Украинцы могут предотвратить широкому распространению коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения болезни и смерти. Сделать это можно благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Новости Украины Ляшко заявил, что необходимо увеличить темпы вакцинации

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