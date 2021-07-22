Ляшко рассказал, что делать, если вам отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин

Ляшко рассказал, что делать, если вам отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин

В таком случае следует звонить в местные департаменты здравоохранения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к украинцам и рассказал, что делать, если ближайший к вам пункт прививки, который указан в перечне не работает или вам отказывают в прививке за отсутствия вакцин.

Об этом говорится в его сообщении в социальной сети Facebook.

По его словам, следует звонить в местных департаментов здравоохранения.

"Если и там разводят руками, сообщайте об этом нам по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Только обеспечив возможность привиться от COVID-19 можно большему количеству граждан, мы сможем уберечься от волны нового штамма" Дельта "и ее возможных последствий", — резюмировал Ляшко.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.

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