Ляшко рассказал, что делать, если вам отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин

В таком случае следует звонить в местные департаменты здравоохранения.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к украинцам и рассказал, что делать, если ближайший к вам пункт прививки, который указан в перечне не работает или вам отказывают в прививке за отсутствия вакцин.
Об этом говорится в его сообщении в социальной сети Facebook.
По его словам, следует звонить в местных департаментов здравоохранения.
"Если и там разводят руками, сообщайте об этом нам по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Только обеспечив возможность привиться от COVID-19 можно большему количеству граждан, мы сможем уберечься от волны нового штамма" Дельта "и ее возможных последствий", — резюмировал Ляшко.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.
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