Ляшко рассказал, когда могут "покраснеть" области, которые соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Для того, чтобы стать "красным", нужно, чтобы в регионе три дня подряд как минимум два из трех показателей превышали допустимые.

В Украине четко превалирует циркуляции штамма "Дельта". Сейчас страна находится на первых неделях роста заболеваемости, которое покажет движемся ли мы существенно вверх, что приведет к появлению "красного" уровня эпидемической опасности, или у нас произойдет стабилизация.

Об этом во время брифинга в среду, 29 сентября, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщила корреспондент ТСН.ua.

"Оранжевая" зона — это когда один показатель превышен. Для того, чтобы стать "красной", нужно, чтобы три дня подряд как минимум два из трех показателей превышали допустимые. Из "оранжевой" могут выскочить по уровню госпитализации, по заполненности коек ", — отметил он.

По словам министра, все будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

"Я говорил о том, что в Украине четко превалирует циркуляции штамма" Дельта ". Как он себя поведет: взрывообразно, как это было в Нидерландах, или, как в других странах, когда поднялись немного и идем. Сейчас мы на первых неделях такого роста, которое покажет, движемся ли мы существенно вверх, что приведет к появлению "красного" уровня эпидемической опасности, или у нас произойдет стабилизация — в первую очередь госпитализаций ", — сказал он.

Также Ляшко уточнил, что в случае, если происходит стабилизация госпитализаций, то, в принципе, "красного" уровня эпидемической опасности можно не ожидать.

Также министр в очередной раз пригласил украинцев приходить и вакцинироваться против коронавируса.

"Мы не ожидаем (" красного "уровня — Ред.). Мы приглашаем всех приходить и прививаться для того, чтобы не было "красного" уровня эпидемической опасности. А даже если и будет, чтобы карантинные ограничения были не столь жесткими, поскольку будет большое количество вакцинированных ", — резюмировал Ляшко.

Напомним:

По состоянию на 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют Донецкая и Черновицкая области.

Украины адаптивного карантина. Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют В Украине с 23 сентября во всех регионах вводится "желтая" зона , которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев. В Украине по состоянию на утро 29 сентября зафиксирован 9 666 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 217 человек, 3 281 пациент выздоровел.

Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

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