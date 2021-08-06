Ляшко рассказал, когда в Украине станут доступными международные и электронные COVID-сертификаты

С электронным сертификатом можно будет путешествовать Евросоюзом.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украину станут доступными международные и электронные COVID-сертификаты.

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Об этом он сообщил эфире "Сніданку з 1+1" 6 августа.

Так, по словам главы Минздрава, международные сертификаты о вакцинации от коронавируса в Украине уже доступны и получить их может каждый, кто привился двумя дозами у своего семейного врача.

"Международный сертификат о проведении вакцинации сейчас доступен. После того, как вы получили две дозы прививки, вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу и он на каждую вакцину, а они у нас все признаны ВОЗ, выдаст международный сертификат о проведении вакцинации. Не на желтом бланке, как сейчас пишут в Интернете — "приходите со своей желтой бумагой", а распечатка с печатью врача и учреждения. Все. И такой сертификат признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", — отметил Ляшко.

Что же касается электронного сертификата, то на данный момент он проходит бета-тестирование и вскоре будет доступен в приложении "Дия". По такому сертификату вакцинированным украинцам можно будет свободно путешествовать в страны ЕС, говорит министр.

"Дополнительно Евросоюз установил для себя внутри ЕС возможность путешествовать от страны в страну с помощью электронного сертификата. Украина, понимая, что в ЕС устанавливаются новые нормы, с самого начала попросила техническое задание к этому электронному приложению и сделала аналогичный, который есть у ЕС, у нас появится в приложении "Дия". 4 августа мы прошли техническую экспертизу и наше приложение полностью отвечает требованиям Евросоюза. Поэтому сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты и у украинцев будет COVID-сертификат, аналогичный тому, что есть в ЕС", — пояснил Ляшко.

Он добавил, что дополнительно для путешествий в страны ЕС не потребуется международный сертификат, а только электронный.

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