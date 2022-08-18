Ляшко рассказал, могут ли вернуть обязательный карантин из-за COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорит, что приоритет номер один — работа на оборонный сектор, помощь Вооруженным силам Украины. Именно поэтому с учетом войны Минздрав будет учитывать то, вводить ли и как вводить COVID-ограничения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Минздрава.

По словам Ляшко, все будет зависеть от ситуации с распространением болезни в стране.

"Все будет зависеть от того, как сможем балансировать. Если мы будем видеть, что инфекционные заболевания преобладают, занимается коечный фонд в больницах и будет угроза, что мы не справимся с ранеными, — какой будет выход у министра здравоохранения? Конечно, просить вводить более жесткие условия для того, чтобы качественно и эффективно оказывать медицинскую помощь раненым", — объяснил Ляшко.

Министр упомянул и новый вид кронавируса "Омикрон", который сейчас распространяется по Европе. По его словам, сейчас фиксируют меньше госпитализаций и осложнений.

"На это может повлиять несколько факторов – либо сам штамм не так агрессивен, либо все же количество иммунизированных людей значительно больше – переболели и провакцинированы. Мы видим в Европе, что там цифры случаев растут, но кризиса в больницах пока нет", – добавил Виктор. Ляшко.

Напомним, прививаться от COVID-19 в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации. Если человек не принадлежит к группе риска и не старше 60 лет – делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19 не рекомендуется.

Список пунктов можно узнать по ссылке или по телефону 16-77.

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