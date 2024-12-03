Ляшко рассказал о реформе ВВК – что изменится в процессе медосмотра

Реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) будет осуществляться поэтапно: первый предусматривает возможность отправки электронного документа о состоянии здоровья в ТЦК, а второй – возможность самостоятельно выбрать больницу для прохождения медосмотра.

Об этом в интервью проекту "Карпяк на Суспильному" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

На первом этапе электронный документ о состоянии здоровья пациента, пришедшего на ВВК, можно будет направить в электронном виде в ТЦК. Там его примут.

На втором этапе реформы, если у человека есть цель пойти в ряды ВСУ, ему будет необязательно идти в больницу.

"Можно прийти в ближайшую точку, в том числе и к семейному врачу, который посмотрит по твоим историям обращений и увидит, что у тебя нет критических нарушений здоровья, может сказать условно "здоров" и также эти данные переправить", – пояснил министр.

Он добавил, что можно убрать необходимость идти в конкретное учреждение. Это зависит от информационных ресурсов Минобороны.

“Мы свои нормативные акты подтянем, но в здравоохранении цифровизация произошла гораздо раньше. И нам в каком формате скажут, технически мы готовы будем передавать те данные, которые нужно ТЦК”, – сказал Ляшко и объяснил, что Минобороны берет на это полгода.

Напомним, Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК, чтобы для прохождения военно-врачебной комиссии не нужно было посещать военкомат, а гражданское медучреждение.

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