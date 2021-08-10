Ляшко рассказал, сколько коллективов в Украине уже привиты от COVID-19

Ляшко рассказал, сколько коллективов в Украине уже привиты от COVID-19

Кроме того, Минздрав разрешил вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.

В Украине уже более 2 тыс. коллективов привиты от COVID-19 и защищены от тяжелой формы коронавирусной болезни. За 9 августа 2021 года записалось 17 коллективов (1 472 человека), за весь период — 4 672 коллектива (569 031 человек).

Об этом во вторник, 10 августа, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Приобщайте свой коллектив к вакцинации от COVID-19! Это также и безопасное рабочее пространство и возможность в случае введения жестких карантинных ограничений продолжать работать", — написал он на странице в Facebook.

Министр напомнил, что коллективы, где более 50 работников, которые выразили желание вакцинироваться, могут записаться на прививку по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19.

Кроме того, Минздрав разрешил вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом.

"Вакцинируйтесь, успейте защититься до новой волны СOVID-19. За последние три месяца, только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковиднои вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы", — резюмировал Ляшко.

Напомним:

В Украине за сутки 9 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 140 008 человек. В общем уже проведено 6 678 726 прививок против COVID-19.

В общем уже проведено 6 678 726 прививок против COVID-19. Кроме того, в Минздраве назвали вакцину от коронавируса, которая точно позволит предотвратить смерть и госпитализации.

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